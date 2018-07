Il Palio delle Bisse numero 51 ha un solo padrone. Clusanina vince ancora

Con la vittoria di sabato 14 luglio a Gargnano, la bissa iseana Clusanina ha messo praticamente in cassaforte la Bandiera del Lago di questa 51esima edizione del Palio remiero organizzato dalla Lega Bisse del Garda. Con sei vittorie in altrettante gare, l'imbarcazione condotta dalla premiata ditta Bosio-Barbieri comanda implacabilmente a punteggio pieno in classifica generale a 180 punti, con un margine quasi incolmabile sugli immediati inseguitori di Peschiera e Villanella di Gargnano, rispettivamente in seconda e terza posizione a 167 e 166 punti.

Clusanina anche a Gargnano ha aumentato le vogate all'ultimo giro di boa dopo tre quarti di gara condotti in compagnia del resto della flotta. La bissa iseana ha potuto così tagliare il traguardo per prima, con circa dieci metri di vantaggio sugli inseguitori. Seconda è giunta Grifone di Sirmione, poi Alirica di Peschiera, Villanella di Gargnano e Peschiera.

Nessuna sorpresa dunque nella batteria A, mentre è stata incredibilmente veloce è stata la batteria B con Gardone prima e Garda seconda a fermare il cronometro con tempi inferiori solo a Clusanina. Staccatissima al terzo posto la bissa Berengario di Torri, e poi nell'ordine Paratico e San Vili di Garda.

Nel gruppo C, prima bella vittoria stagionale per Nensi di Cassone che ha la meglio nella volata finale sui rivali di Montisola e sull'incitatissima Gioia di Gargnano. Chiudono la manche i desenzanesi di Sant’Angela Merici e Sebina.

Nel gruppo D, la bissa Iole di Paratico termina la sua prova davanti ai cugini clusanesi di Carmagnola, a Paloma di Garda e a Betty di Cassone.

Sabato 21 luglio, il Palio approda a Gardone Riviera dove nell'occasione torneranno in acqua anche gli equipaggi femminili.