Palazzo Realdi riapre e diventa un albergo a 5 stelle in centro a Verona

Palazzo Realdi, lo storico immobile veronese nel quale fu fondata Cattolica Assicurazioni nel 1896, è prossimo alla riapertura. Acquistato nel 2018 dal fondo immobiliare Euripide, posseduto al 100% da Cattolica, e gestito da Finanziaria Internazionale SGR, lo stabile è risalente al XIV secolo ed è stato concesso in gestione alla catena internazionale NH Hotel Group, ancora assente a Verona.

Palazzo Realdi sarà un hotel 5 stelle, completamente ristrutturato, con una superficie coperta di 6.250 metri quadrati e 70 camere. La ristrutturazione, realizzata in una lettura contemporanea ed elegante, ha valorizzato gli affreschi e i dipinti ad olio che si possono apprezzare all'interno delle suite e le preziose testimonianze archeologiche di epoca romana e tessiture murarie risalenti all’epoca medioevale, visibili al pian terreno dell'edificio.

L'apertura è prevista per il prossimo febbraio.

Il direttore generale di Cattolica Immobiliare, Salvatore Ciccarello, ha dichiarato: «Il settore hospitality ha acquisito una rilevanza crescente nel portafoglio immobiliare di Cattolica e continua a essere fonte di grandi soddisfazioni. L'acquisizione di palazzo Realdi, oggi completamente ristrutturato e affidato in gestione a un partner serio e affidabile come NH Hotel Group, conferma la nostra volontà di sviluppare questo segmento di business, che ci vede già presenti in piazze importanti per il turismo italiano come Roma, Milano e Bologna».

«Per Finint SGR, l'operazione rappresenta un caso di successo nella valorizzazione di un hotel 5 stelle, che è stato possibile finalizzare anche grazie all'esperienza oramai decennale maturata dal nostro team di gestione nel settore hospitality di alto livello - ha aggiunto Mauro Sbroggiò, amministratore delegato di Finint Investments SGR - Con questa operazione gli investimenti dei fondi da noi gestiti in hotel 5 e 4 stelle nelle principali città italiane superano i 400 milioni di euro».

Marco Gilardi di NH Hotel Group ha commentato: «Siamo molto soddisfatti di poter annunciare questo nuovo progetto che per noi rappresenta l'affermazione della volontà di continuare ad investire in Italia e valorizzare il territorio attraverso esperienze di altissima qualità. Questo nuovo hotel rappresenterà non solo un luogo di ospitalità eccezionale sia per la posizione che per i servizi di alto livello tipici della nostra compagnia ma anche una location in aperto dialogo con la città, in cui il cittadino, l'ospite leisure e quello business potranno trovare soddisfatte tutte le loro aspettative e anche molto di più».