"Pagella d'Oro". Premiati trentasei studenti veronesi di terza media

Sono 36 gli studenti veronesi di terza media che si sono meritati la "Pagella d'Oro". Il premio è stato consegnato giovedì mattina in Gran Guardia ai ragazzi che hanno concluso l'anno con una valutazione di eccellenza, arrivando al 10 e, in alcuni casi, addirittura alla lode.

Con questa iniziativa l'Amministrazione comunale vuole sottolineare l'importanza dell'educazione e dell'istruzione dei giovani, per una crescita sia personale che sociale di tutta la comunità. Il premio, inoltre, vuole essere uno stimolo per un continuo miglioramento ed un incentivo per mantenere viva la passione per lo studio.

E visto l’interesse per lo studio e la cultura, ad ognuno di loro sono stati regalati ingressi ai musei e monumenti cittadini, agli spettacoli del Festival Lirico e dell'Estate Teatrale Veronese, al cinema Alcione, al palaghiaccio di Bosco Chiesanuova, al Sea Life Aquarium di Gardaland e alle Antiche Terme di Giunone. Ma anche biglietti per partecipare alle prime giornate del campionato di basket all'Agsm Forum e del campionato Pallavolo Maschile Serie A1, oltre che buoni per l'acquisto di libri e per l'iscrizione a corsi di teatro, nuoto e lingue straniere.

Alla consegna delle "Pagelle d'Oro" era presente il consigliere comunale Leonardo Ferrari, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.