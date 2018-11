Sopralluogo dell'ass. Padovani in via Roveggia per la riasfaltatura: «Intervento necessario»

L’assessore alle Strade Marco Padovani ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di asfaltatura di via Roveggia. L’intervento interessa la trafficata via d’accesso alla città, nel tratto che va da via Tevere a via Bacchiglione.

«L’asfaltatura di questo tratto di via Roveggia – ha spiegato l’assessore Padovani – si è resa necessaria anche a seguito degli scavi realizzati dall’azienda che ha posizionato la fibra. Complessivamente si tratta di circa 3 mila metri quadrati di strada con un investimento di 20 mila euro. Era necessario intervenire su questo tratto prima dell’inverno perché il manto stradale avrebbe retto con difficoltà alle temperature rigide in arrivo».

I lavori di posa del manto stradale saranno realizzati per fasi: infatti, per garantire una maggior fluidità al traffico si è deciso di asfaltare prima il tratto verso via Bacchiglione e poi quello in prossimità dell’incrocio con via Tevere. Con quest’opera si completano gli interventi su questo tratto di via Roveggia già interessato dalla sistemazione dei marciapiedi. La conclusione dei lavori è prevista per oggi, venerdì 30 novembre.