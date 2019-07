Pace fiscale, domani scade la proroga per la presentazione delle richieste

Conto alla rovescia per aderire alla cosiddetta pace fiscale. Domani, 31 luglio, è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di "rottamazione" delle cartelle o di "saldo e stralcio", i due provvedimenti che consentono di pagare l'importo delle somme dovute in forma agevolata.

Sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili i servizi online che consentono di presentare la domanda di adesione senza necessità di andare allo sportello, un'opportunità scelta da circa il 60% dei contribuenti interessati.

E domani scadrà anche la prima rata per tutti coloro che hanno aderito alla "rottamazione-ter" entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione con gli importi da pagare secondo la soluzione rateale prescelta.

Per presentare la domanda per la "rottamazione ter" o per il "saldo e stralcio" è sufficiente compilare il modulo direttamente online con il servizio "Fai D.A. te", disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di riconoscimento, sia nell’area riservata del sito utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle Entrate o dall'Inps.

In alternativa è possibile compilare gli appositi modelli e inviarli, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata agli indirizzi indicati sui moduli.

I contribuenti possono anche delegare un professionista di fiducia a trasmettere online la domanda di adesione con il servizio Equipro presente sul sito internet dell’Agenzia.