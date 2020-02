Bussolengo, tutto liscio alla Fiera di San Valentino. Merito anche della Pac

Si è conclusa la 309esima Fiera di San Valentino di Bussolengo con un programma ricco di eventi per il commercio, la promozione del territorio e il divertimento. Durante le splendide giornate di sole che hanno favorito una grande affluenza di persone, sono sempre stati presenti i volontari della locale Pac (Protezione Ambientale e Civile). E il presidente della Pac Ivano Zamboni, durante tutta la fiera, ha ricoperto il ruolo di coordinatore per i servizi antincendio, il presidio sanitario e la sicurezza in stretta collaborazione con le forze di polizia.

Numerosissimi i volontari che hanno presidiato le transenne per la deviazione del traffico, il Palatrippa dove sono stati distribuiti moltissimi pasti, il PalaSpettacoli dove ci sono state serate di ballo, musica e show. I volontari hanno anche accompagnato la sfilata dei carri del carnevale, controllato il Luna Park e presenziato a tutte le inaugurazioni dei vari settori.

I volontari della Pac svolgono un lavoro apparentemente meno tangibile di altre associazioni perché sembra che non facciano nulla di concreto: non servono i piatti di trippe, non cucinano maccheroni e non regalano caramelle o cioccolatini. E poi sono dislocati dappertutto e non si capisce quanti siano. In realtà, sono indispensabili e sono tantissimi. Molti di loro hanno preso le ferie dal lavoro per poter svolgere il servizio come volontari ed esserci per il proprio paese. Hanno coperto turni anche di 10 ore stando in piedi con occhi aperti offrendo aiuto e massima attenzione su tutto. E se alla Fiera di San Valentino di Bussolengo tutto è filato liscio, è anche grazie a loro.

La Pac è un'associazione tra le più grandi della provincia che opera nell'ambito della protezione civile con servizi e volontari fortemente professionali.