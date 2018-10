"Ottobre rosa", un mese di eventi dell'Ulss 9 contro il tumore al seno

Torna "Ottobre rosa", la campagna di prevenzione contro il tumore al seno, ed è fitto il calendario delle iniziative programmate dall'Ulss 9 Scaligera, in tutto il territorio, per sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza vitale della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Lo scopo è anche quello di aumentare la conoscenza dei servizi rivolti alla diagnosi e alla cura dei tumori offrendo una visione integrata delle risorse, delle iniziative e dei progetti che il servizio sanitario pubblico, il volontariato e l'associazionismo mettono in campo.

La variegata serie di eventi proposta (marce ludiche, serate di informazione sugli stili di vita da adottare, camper in movimento, mostre fotografiche e happening teatrali) intende fortemente promuovere la prevenzione dei tumori al seno.

Il cancro della mammella rappresenta la forma tumorale più frequente tra le donne e, nonostante i notevoli progressi compiuti nella fase diagnostica, è tuttora la principale causa di morte per cancro nel sesso femminile.

Tra i tanti eventi divulgativi e di sensibilizzazione, si segnala il convegno del 12 ottobre, proposto all'ospedale Magalini di Villafranca "Il carcinoma della mammella nell'Ulss 9", nella cui territorialità vengono diagnosticati ogni anno circa 900 nuovi casi, la maggior parte dei quali provenienti dalle indagini di screening. Il convegno intende favorire l'incontro e la discussione tra specialisti diversi, coinvolti a vario titolo nella diagnosi e cura di questa neoplasia.

Il calendario degli appuntamenti - ha dichiarato Pietro Girardi, direttore generale Ulss 9 - è particolarmente ricco grazie al grande lavoro di rete che sta alla base di manifestazioni come queste e per il quale ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato. Continua così l'attenzione e l'impegno della nostra azienda sul delicato e fondamentale tema della prevenzione, consapevoli che l'obiettivo è quello di fornire occasioni di informazione e di sensibilizzazione non solo nel mese di ottobre, ma durante tutto l'arco dell'anno.