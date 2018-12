Ottava Circoscrizione. 400 mila euro di investimenti in un anno e mezzo

Investimenti pari a 400 mila euro per la manutenzione di strade, marciapiedi ed edifici pubblici dell’8a Circoscrizione. È questo il principale risultato del primo anno e mezzo di attività, da giugno 2017 ad oggi. Il bilancio è stato presentato dal presidente Dino Andreoli.

Gli interventi realizzati hanno riguardato la sicurezza viabilistica e ciclo pedonale di strade e marciapiedi, con il ripristino delle buche e regimentazione delle acque meteoriche, e la manutenzione degli edifici di competenza della Circoscrizione, come le biblioteche e i centri culturali.

Inoltre, in collaborazione con il Comune, sul territorio circoscrizionale sono stati effettuati lavori per la sostituzione della pavimentazione in legno sulla pista ciclabile di via A. Da Legnago, la riqualificazione degli spogliatoi nelle scuole medie Simeoni, e la pavimentazione dell’ingresso nel vialetto delle scuole Pascoli.

«Siamo stati in grado – ha detto il presidente Andreoli – di realizzare interventi per il miglioramento della sicurezza e della viabilità delle principali strade circoscrizionali, dando immediato riscontro alle tante richieste dei cittadini. Un impegno importante che desideriamo far conoscere, per informare correttamente la collettività su tutte le nostre iniziative».