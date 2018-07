Ostello della Gioventù, la proposta: "Realizzarlo nell'ex caserma Campone"

Nonostante le proteste, dal 31 dicembre 2017 l'Ostello della Gioventù di Verona, nella sua sede storica di Villa Francescatti a San Giovanni in Valli è stato chiuso. Da quel momento è sceso il silenzio sulla struttura. Un silenzio che ora qualcuno prova a rompere.

"Generazione Verona" è un gruppo di ex amministratori, professionisti e semplici cittadini che vuole mettere in campo idee e proposte per la città. E una di queste proposte riguarda proprio l'Ostello della Gioventù. L'idea è quella di trovare un accordo con i proprietari della ex caserma del Campone di via Del Fante, in modo da poterla riqualificare e farla diventare il nuovo Ostello della Gioventù di Verona.

È un tema affrontato già ai tempi del sindaco Zanotto e mai arrivato a conclusione purtroppo - scrivono gli associati di Generazione Verona - L'ostello avrebbe finalmente una sistemazione definitiva, molto originale e facilmente raggiungibile in primis dalla stazione, e si ridarebbe vita ad una zona oggi un po' grigia.

Ma la proposta non si esaurisce qui, perché dietro al Campone ci sono dei magazzini che sono già del Comune di Verona. Rigenerandoli si potrebbe "portare a compimento la Cittadella della Giustizia, allargando gli uffici giudiziari esistenti, creando le condizioni ottimali per avere la sede della Corte d’Appello e creando nuovi spazi per avvocati e professionisti", suggerisce il gruppo Generazione Verona.