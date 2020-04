Sopralluoghi e verifiche di Arpav negli ospedali di Zevio e Isola della Scala

I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto (Arpav) hanno concluso i sopralluoghi per la riapertura di alcuni ospedali da dedicare all’emergenza sanitaria. Si tratta dell’ospedale di Monselice in provincia di Padova, di Valdobbiadene (TV) e di altre due strutture a Isola della Scala e Zevio in provincia di Verona.

Le verifiche hanno riguardato principalmente gli impianti elettrici, la rimessa in esercizio di montalettighe e ascensori e nel caso di Monselice i sistemi di circolazione dell'aria. A Monselice nello specifico sono stati effettuati campioni d'aria per rilevare polveri e sostanze organiche in modo da garantire la massima sicurezza del microclima. Le analisi chimiche sono state eseguite dal laboratorio regionale dell’Agenzia.

L'attività si è svolta a supporto della Protezione Civile e del Servizio sanitario della Regione del Veneto ed è solo una di quelle messe in campo in questi giorni. L’Agenzia infatti sta mettendo a disposizione personale e competenze per fronteggiare l'emergenza.