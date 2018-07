Bussolengo, nessun incontro tra Ulss e comitato sull'ospedale Orlandi

Per denunciare la situazione attuale dell'ospedale Orlandi di Bussolengo, il Comitato per la Salvaguardia dell'Orlandi aveva partecipato anche all'inaugurazione del Magalini di Villafranca, ospedale in cui sono stati trasferiti molti reparti da Bussolengo. In quell'occasione, la presidente del comitato Adriana Meneghini era riuscita a parlare con il presidente del Veneto Luca Zaia, ma anche con il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi. Con Girardi, la Frost era riuscita a concordare un accordo per la settimana successiva, ovvero la settimana che è appena trascorsa. E l'incontro non c'è stato.

Per un attimo ho voluto pensare che Girardi fosse sincero e che avrebbe mantenuto la promessa - ha detto Adriana Meneghini - Purtroppo ancora una volta è stata per noi una delusione. Il comitato non è mai stato considerato né dal direttore dell'Ulss né dall'assessore Luca Coletto. La mancata considerazione non riguarda solo il comitato, ma anche i 4000 cittadini che hanno firmato la nostra petizione per salvare l'ospedale. Forse non ci hanno invitato perché sapevano che non avremmo accettato compromessi.

Subito dopo i trasferimenti dei reparti, le immagini all'interno dell'ospedale di Bussolengo lo facevano sembrare come una scatola vuota. Una situazione che sarà presto rimediata, come annunciato dall'Ulss 9. Già dalla prossima settimana partiranno i lavori per attivare la riabilitazione. Altri lavori seguiranno per ampliare la psichiatria. Ed entro la fine dell'anno dovrebbero essere attivati i posti per il cosiddetto "ospedale di comunità". E sul pronto soccorso, l'Ulss 9 ribadisce la sua posizione, contrastante con quanto riferito dal Comitato per la Salvaguardia dell'Orlandi. Il pronto soccorso di Bussolengo è attivo ed è un pronto soccorso e non un punto di primo soccorso.