Ospedale Orlandi, anestesisti assunti tramite cooperativa? Bassi attacca

È Andrea Bassi, consigliere regionale originario proprio di Bussolengo, a commentare in maniera sarcastica la delibera n. 320 del 17/05/2018, firmata dal Direttore Generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi, sottolineando l'approvvigionamento esterno del servizio di anestesia dedicato all'Orlandi.

La deliberazione - spiega Bassi - fa intendere chiaramente a quale decadimento di qualità nei servizi erogati sta andando incontro l'Orlandi. La cosa che più fa rabbia, è che qualcuno tenta ancora di buttare fumo negli occhi ai cittadini parlando di ‘ospedale salvo’ e di ‘futuro centro di eccellenza’. La verità – puntualizza - è scritta nero su bianco: non avremo più anestesisti 'di ruolo' perché quelli di Bussolengo arriveranno da chissà quale cooperativa, da chissà quale esperienza lavorativa maturata in chissà quale area geografica. Non è tutto. Potranno essere utilizzati medici senza alcun limite di età: ritengo che, per servizi che hanno a che fare con il tema dell'emergenza/urgenza, ci vorrebbe altro.

Nella deliberazione - continua preoccupato il consigliere di Centro Destra Veneto – Autonomia e Libertà - si narra la grande difficoltà di reperire anestesisti di ruolo tramite concorso: quindi con quali figure ci troveremo ad avere a che fare qui a Bussolengo? Se non c'è interesse a partecipare ai concorsi che offrono un lavoro ben retribuito e con una serie di diritti garantiti, che medici saranno invece disposti ad accettare il contratto cooperativistico, notoriamente più svantaggioso in tutti i sensi? Purtroppo, anche la storia recente dovrebbe insegnare: tutte le esperienze fatte in questo senso, per altri servizi e in altri presìdi sanitari, sono state quasi tragicomiche. Il tutto a discapito dei cittadini.

L'altra pessima notizia per Bussolengo - conclude Bassi - la si evince leggendo le premesse della deliberazione. Infatti, cito testualmente, '...la Direzione Medica Ospedaliera di Bussolengo ha richiesto con urgenza di provvedere all’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle urgenze/emergenze tramite attività mediche di anestesia presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Orlandi di Bussolengo del Distretto n. 4 Ovest Veronese, considerata la grave carenza di medici anestesisti generalizzata per l’Azienda ULSS 9 Scaligera e l’imminente trasferimento previsto per il 02/07/2018 degli anestesisti presenti nell'Ospedale Orlandi di Bussolengo presso la nuova sede nel Presidio Ospedaliero di Villafranca...'. Ora è chiarissimo che il 2 luglio gli anestesisti 'di ruolo' verranno trasferiti a Villafranca perché il Magalini verrà attivato e quindi inizierà il trasferimento di 16 dei 20 reparti attualmente operanti all'Orlandi. Giusto una settimana dopo i ballottaggi previsti per il 24 giugno aspettiamo che i cittadini votino e poi via con lo smantellamento: una presa in giro della quale mi auguro la cittadinanza non si dimentichi.