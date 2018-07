Negrar, l'ospedale diventa istituto di ricerca e cura per malattie infettive

Dopo lo Iov di Padova in oncologia e il San Camillo del Lido di Venezia in neuroscienze, il sistema sanitario veneto si arricchisce di un nuovo, prestigioso Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico nazionale (Irccs). È quello dedicato alle malattie infettive e tropicali dell'ospedale privato convenzionato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, presentato oggi, 9 luglio, nella sede del nosocomio. Presenti, l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, il presidente dell'ospedale Gedovar Nazzari, l'amministratore delegato della struttura Mario Piccinini, il primario del reparto malattie infettive e tropicali Zeno Bisoffi, e numerose autorità civili e accademiche.

L'Irccs di Negrar è l'unico dei 50 istituti specializzati in varie discipline mediche in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento anche per le malattie tropicali e si occupa principalmente di quattro settori: la malaria e altre infezioni trasmesse da vettori, la strongiloidosi, le malattie tropicali "rare" e la co-morbidità in malattie infettive. Abbinata alla cura c’è una ricerca costante e di alto livello che, ad esempio, proprio un paio di settimane fa, ha portato i ricercatori ad individuare una nuova specie di microbatterio responsabile dell'insorgenza della tubercolosi.

Un'eccellenza nella quale la Regione ha sempre creduto appoggiando Negrar in ogni passo del complesso cammino verso il riconoscimento di Irccs - ha detto Coletto - Oggi l'ospedale riceve un riconoscimento formale fondamentale per attrarre finanziamenti e consolidare ulteriormente la sua fama. Sono anni che Negrar è anche centro di riferimento regionale per le malattie infettive e tropicali e non è un caso. Le capacità di questo team di sanitari sono oggi più che mai preziose, perché siamo in una fase storica in cui da un lato è aumentato esponenzialmente il numero di persone che compiono viaggi, anche frequenti, in aree tropicali, dall'altro si sta affrontando, in Italia e in Veneto molto più che nel resto d'Europa, l'impatto dei fenomeni immigratori, con evidenti aspetti anche di carattere sanitario.

Nel solo ambito delle malattie infettive e tropicali, Negrar effettua ogni anno 450 ricoveri e 4.500 visite ambulatoriali. I casi di malaria trattati sono stati finora complessivamente 1.500, ma il lavoro si concentra anche su malattie virali trasmesse da zanzare come la dengue, la chikungunya e il virus zika, che rappresentano un rischio di introduzione in Europa, e in particolare in Italia, per la presenza di vettori efficaci come la zanzara tigre. Negrar ha anche affrontato malattie complesse come la malattia di Chagas, prevalente nei sudamericani, che può causare gravi patologie cardiache e dell'esofago, e ha in carico il 90% della casistica in immigrati latinoamericani in Italia; o come la schistosomiasi, presente in tutti i Paesi tropicali e nell'Africa subsahariana, che può provocare gravi patologie del fegato, insufficienza renale, tumori alla vescica e problemi cardiopolmonari. Negli ultimi anni, Negrar ne ha tratti oltre 600 casi. Altra malatti complessa affrontata è la strongiloidosi, patologia parassitaria riemergente e presente anche in Italia sebbene spesso misconosciuta, che colpisce in gran parte pazienti anziani che si sono infettati, magari in gioventù o da bambini, camminando a piedi nudi sull’erba. Provoca prurito intenso, lesioni cutanee, dolori addominali ricorrenti e a volte crisi asmatiche. Negli ultimi anni ne sono stati trattati oltre 650 casi.