Negrar, l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria è "Amico dei bambini"

L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar è stato nominato ieri, 4 dicembre, dall'Unicef ospedale "Amico dei bambini" per la promozione, la protezione e il sostegno dell'allattamento materno.

Il percorso per diventare ospedale "Amico dei bambini" ha coinvolto non solo i reparti di ostetricia e neonatologia di Negrar, ma tutto il personale che viene a contatto con donne in gravidanza, bambini e le loro famiglie. Più di 300 operatori dell'ospedale hanno partecipato ad uno dei corsi di formazione, da chi ha fatto un orientamento a chi ha affinato le tecniche pratiche per aiutare le mamme. In questo periodo, poi, l'ospedale ha sviluppato ed attuato protocolli specifici sull'alimentazione dei bambini e si è impegnato a rispettare il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, proteggendo così sia famiglie sia operatori da pressioni commerciali.

Il Sacro Cuore Don Calabria ha iniziato il percorso di riconoscimento nel 2012 con l'adesione al programma della Regione Veneto "Ospedali e Comunità Amici del Bambino Oms-Unicef-Coordinamento e sviluppo rete per l'allattamento materno" che ha l’obiettivo di accompagnare nell'iter di riconoscimento Unicef le strutture venete aderenti. «È stato un percorso lungo ed impegnativo, che ci ha permesso di perfezionare ed implementare le buone pratiche per la promozione dell'allattamento materno che già venivano attuate nel nostro ospedale», hanno sottolineato i dottori Antonio Deganello, direttore della pediatria e neonatologia, e Marcello Ceccaroni, direttore dell'ostetricia e ginecologia.

Il valore aggiunto dell'adesione a questo progetto lo abbiamo constatato già nel corso dei sei anni che ci hanno portato alla nomina di ospedale "Amico dei bambini" - hanno aggiunto - Le mamme intervistate hanno dichiarato che si sono sentite coccolate da tutto il personale, apprezzando così l'assistenza ricevuta durante la gravidanza, la degenza per il parto e nei primi mesi di vita del bambino. Inoltre, grazie ai protocolli per il sostegno all'allattamento e alla formazione degli operatori, il tasso di allattamento esclusivo al seno al momento della dimissione è passato nella nostra struttura dal 65% nel 2012 ad oltre l'80%.

In provincia di Verona gli altri ospedali riconosciuti come "Amico dei bambini" sono quelli di San Bonifacio e Bussolengo-Villafranca.



(La consegna della pergamenta da parte di Norberto Cursi, presidente del comitato Unicef di Verona, a fratel Gedovar Nazzari, presidente del Sacro Cuore Don Calabria di Negrar)