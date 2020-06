Ospedale di Borgo Roma, «Dopo ottanta giorni chiuso reparto Covid»

«Dopo ottanta giorni abbiamo chiuso un reparto Covid, stiamo tentando di tornare a vita normale. Ci portiamo dentro tante storie, tanta fatica, ma anche tante soddisfazioni. È il momento di fare qualche serena meditazione, in questo periodo ne abbiamo lette di ogni genere». Questo è l'incipit di un lungo scritto pubblicato sul suo profilo Facebook da Claudio Micheletto, direttore del reparto di pneumologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

È un decalogo quello scritto da Micheletto. Un decalogo che «non contiene verità assolute» ma che è stato scritto da chi ha «respirato sul campo, giorno per giorno». Un decalogo concluso con una citazione dal libro Ah l'amore l'amore di Antonio Manzini, il fortunato creatore del personaggio Rocco Schiavone, il vice-questore impersonato dall'attore Marco Giallini nell'omonima serie televisiva. Questa è la citazione riportata da Claudio Micheletto:

L'Ospedale gli pareva un aeroporto. Con decolli e atterraggi. Nascita e morte, guarigioni e complicazioni, sorrisi e pianti. Una massa umana dolorante o sanata, piena di speranze o di illusioni. E intorno a loro i camici bianchi che aveva cominciato ad apprezzare ogni giorno di più. Uomini e donne col viso stanco, bruschi, sempre di fretta, rughe e occhiaie. Non avrebbe mai potuto fare il medico. Sapeva che sotto lo strato di cinismo, leggero come i camici che portavano, in fondo doveva esserci uno strato di amore. Altrimenti perché dedicare una vita a curare gli esseri umani? Rimetterli in pista? Lui gli esseri umani li detestava, fatta salva qualche eccezione. E non sopportava i lamenti e le ansie che gli altri gli scaricavano addosso.