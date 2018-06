Gli ingegneri di Verona si congratulano con il collega sottosegretario PA Mattia Fantinati

Lo scorso 31 maggio, nel giorno della costituzione del nuovo governo, aveva aperto con un saluto la prima Assemblea dell’Ordine presieduta dal nuovo presidente degli Ingegneri di Verona e Provincia, ing. Andrea Falsirollo. Oggi gli Ingegneri veronesi si congratulano con il collega Mattia Fantinati, ingegnere, nominato il 12 giugno scorso sottosegretario alla Pubblica Amministrazione.

Veronese, nativo di Nogara, 43 anni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Verona dal 29 luglio 2004, Fantinati era stato consigliere dell’Ordine nel mandato 2010 – 2014 fino alle dimissioni del 21 luglio 2013 a seguito dell’incarico parlamentare.

«A nome del Consiglio dell’Ordine che è un ente pubblico non economico - sottolinea il presidente ing. Andrea Falsirollo - rivolgo al neo sottosegretario alla pubblica amministrazione gli auguri per un proficuo lavoro. Collega e già consigliere dell’Ordine, Fantinati ha vissuto in prima persona la vita ordinistica e conosce le grandi questioni sui temi della professione che toccano da vicino tutti i nostri iscritti.

Un incarico che gli riconosce l’attenzione avuta in questi anni verso i problemi dei professionisti e in particolare dei giovani, verso il tessuto imprenditoriale e le priorità legate al lavoro e all’innovazione. Auspichiamo che la disponibilità e la collaborazione che lo hanno sempre contraddistinto possano proseguire per lavorare su progetti che abbiano una ricaduta positiva anche sul nostro territorio».