Bimbo tolto alla famiglia affidataria, la replica dell'ordine degli assistenti sociali

Tutta Verona si è schierata con Marco, il bimbo di tre anni che il giorno di Santa Lucia è stato tolto dalla famiglia affidataria e accolto in una comunità in attesa di adozione. Il caso è stato sollevato dal consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi, ma ormai tutta l'amministrazione veronese e anche il ministro della famiglia Lorenzo Fontana stanno seguendo questa vicenda per trovare la soluzione migliore per il bambino.

Il papà di Marco non lo ha riconosciuto e la mamma ha gravi problemi di salute e dal 2016 le è stata tolta la responsabilità genitoriale. I nonni materni hanno fatto richiesta di prenderlo in affidamento e nel frattempo il piccolo era stato affidato ad una famiglia affidataria. Qualche giorno fa, il trasferimento in una comunità, dopo la decisione del tribunale che ha resto Marco adottabile.

I nonni materni ora sono pronti a tutto pur di poter crescere il loro nipote, che purtroppo potrebbe passare queste feste natalizie lontano da una vera famiglia. E con i nonni di Marco c'è tutto il Comune di Verona.

Intanto, però, c'è da registrare anche la replica di Mirella Zambello, presidente dell'ordine degli assistenti sociali del Veneto, al consigliere regionale Valdegamberi. Il consigliere veronese aveva parlato di «bimbo strappato dalla famiglia e mandato in un istituto per l'adozione per un errata valutazione di un assistente sociale».