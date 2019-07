Sindaco di Torri del Benaco ordina: «Sabato sera ad alcol limitato per l'estate»

Divieto di detenzione, di consumo, nonché di vendita per asporto di bevande alcoliche, in occasione della stagione turistica estiva del 2019.

Questo è riportato nel titolo dell'ordinanza numero 89 del 26 luglio 2019 del Comune di Torri del Benaco. A firmarla al sindaco Stefano Nicotra, il quale con questo provvedimento intende risolvere o almeno ridurre le problematiche legate all'ubriachezza molesta nel territorio da lui amministrato.

L'ordinanza vieta, in sostanza, di consumare alcolici in strada o nei luoghi pubblici. Si può bere alcol solo nei locali pubblici, nelle abitazioni private e nei luoghi dove vengono organizzate delle feste autorizzate, pena una multa che può andare dalle 25 alle 500 euro. Ma il divieto vale anche per gli esercenti, i quali non possono vendere alcolici da asporto in vetro o in lattina. Le uniche bevande alcoliche che si possono vendere sono quelle per uso domestico, contenute in involucri chiusi e sigillati.

Il divieto è scattato sabato scorso, 27 luglio, ed è valido solo nelle giornate di sabato e per il 14 agosto dalle 20 fino alle 6 del mattino successivo. L'ordinanza resterà in vigore fino al 14 settembre.