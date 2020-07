L'ordinanza di Sboarina: dopo le 24 in città niente alcol fuori da bar e plateatici

Divieto di consumare bevande alcoliche, fuori da bar e plateatici di Verona dopo la mezzanotte. Dopo quell'ora dunque non si potrà sorseggiare il proprio bicchiere sul suolo pubblico, nelle piazze o lungo le strade.

È ciò che prevede l'ordinanza emessa venerdì 10 luglio dal sindaco Federico Sboarina, che resterà in vigore fino a martedì 14. Il provvedimento è stato discusso giovedì durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto, e ha l’obiettivo di supportare le forze dell’ordine nel far rispettare il distanziamento sociale, soprattutto durante le ore serali e notturne.

La scadenza a martedì è allineata con il decreto ministeriale dell'11 giugno che vieta gli assembramenti di persone. Norma la cui applicazione è di competenza della Prefettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questa ordinanza ha una duplice funzione – spiega Sboarina -, la prima è quella di aiutare le forze dell'ordine a far rispettare le norme anti assembramento e, quindi, di tutelare la salute pubblica. All’interno dei locali, infatti, gli esercenti fanno rispettare scrupolosamente i protocolli, il vero problema è semmai fuori, negli spazi pubblici oltre la competenza dei gestori. Le forze dell’ordine controllano costantemente il territorio ma difficilmente possono essere ovunque ed è materialmente impossibile fare azioni capillari. Nel contempo, il provvedimento crea l’occasione per far lavorare tutti gli esercizi commerciali e i molti plateatici concessi proprio per far ripartire il settore dopo la lunga inattività durante la pandemia. Per questo torno a riusare il termine ‘sparpagliamoci’. Invece di assieparci tutti nello stesso posto, sparpagliamoci nei molti locali della città e dei quartieri, seduti nei plateatici si attua il distanziamento sociale pur restando in compagnia. Dopo i sacrifici fatti nei mesi scorsi, basta il rispetto di poche regole per continuare a godere della libertà e stare tutti in salute».