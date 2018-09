Da lunedì 10 settembre scatta l'orario invernale degli autobus di Atv

Entrerà in vigore lunedì prossimo, 10 settembre, l'orario invernale delle linee urbane ed extraurbane di Atv (entrambi disponibile in allegato). Lunedì e martedì sarà in vigore il nuovo orario, tranne i servizi speciali scolastici e le corse con validità scolastica, che saranno progressivamente operativi a partire da mercoledì 12 settembre.

LE NOVITÀ

Fino alla fine dell'anno saranno attivati alcune novità sperimentali. Per la rete urbana di Verona viene prolungata fino al Chievo la linea 41 che finora faceva capolinea a Borgo Nuovo, offrendo così al quartiere un collegamento diretto con gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. Tale prolungamento sarà attivato a partire dal 14 settembre, al termine della sagra di Chievo che rende attualmente inagibile ai veicoli piazza Chievo. Prosegue poi il programma di rafforzamento del servizio festivo: viene aumentata la frequenza sulla linea festiva 98 Montorio - Borgo Venezia - Centro - Golosine - S. Lucia, portandola a 30 minuti al mattino e a 15 minuti il pomeriggio. Migliora la frequenza anche sulla navetta "Aerobus" che collega la stazione di Porta Nuova con l'aeroporto Catullo e che manterrà la frequenza di 20 minuti anche sulle ultime corse della sera, prolungando inoltre la copertura del servizio con un'ulteriore corsa in partenza alle 23.10 dalla Stazione ed alle 23.30 dall'aeroporto.

Sulla rete extraurbana, il bacino della Valpolicella è interessato da alcuni rinforzi, anch'essi sperimentali fino al 31 dicembre. Nella linea 101, vengono inserite tre coppie di corse da e per Corrubbio nelle fasce orarie del mattino e del pomeriggio. Con la linea 102 sarà possibile raggiungere S. Lucia-Aquardens con sei coppie di corse al giorno. Alla linea 107 vengono aggiunte due coppie di corse al mattino e pomeriggio da e per Marano. Viene inoltre istituito un collegamento rivolto agli studenti di Sommacampagna, residenti nella zona di via Rezzoli, che frequentano le scuole di Villafranca, con una corsa al mattino alle 7.16 e una di ritorno con partenza alle 13.20 da Villafranca.

Per tutte queste sperimentazioni è prevista una valutazione sul numero di passeggeri trasportati e relativi costi-benefici del servizio, con la conseguente decisione sulla prosecuzione o interruzione dello stesso.

LE NAVETTE DEI PARCHEGGI

Riproposto ed ampliato il servizio navetta tra i parcheggi di Verona Sud e piazza Bra, che in occasione delle festività e degli altri eventi di fine anno aveva salvaguardato il centro storico dall'assalto dei mezzi privati, oltre a permettere il corretto svolgimento dei Mobility Day. Quest'anno è previsto un nuovo collegamento navetta, con frequenza ogni 10 minuti dalle 9 alle 19, sul percorso piazza Bra - parcheggi Fiera - Adigeo. Sarà operativo in questi giorni di novembre: sabato 11, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25. In dicembre la navetta sarà operativa tutti i giorni, dall'1 fino alla vigilia di Natale compresa.

LAGO DI GARDA

Quest'anno saranno ulteriormente rafforzati i collegamenti tra le località della sponda veronese del Benaco e tra il lago e Verona durante tutto il mese di ottobre. Oltre a mantenere operativa fino al 28 ottobre la linea 483 Peschiera - Garda - Malcesine, come già fatto lo scorso anno, per lo stesso periodo sarà potenziata anche la linea 484 Garda - Riva, con l'inserimento di 3 coppie di corse durante i giorni feriali e di ben 6 coppie di corse nei giorni festivi. Sarà inoltre prolungata fino al 28 ottobre, con gli stessi orari dell'estate, l'operatività della linea 185, il collegamento "veloce" ogni 2 ore tra il capoluogo e le località di Lazise, Bardolino e Garda, senza fermate intermedie.

