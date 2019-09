Atv, da lunedì 9 settembre scatta l'orario invernale dei bus veronesi

Lunedì prossimo, 9 settembre, entrerà in vigore l'orario invernale delle linee urbane ed extraurbane di Atv, mentre i servizi speciali legati all'anno scolastico saranno progressivamente attivati da mercoledì 11 settembre.

Rispetto all'anno scorso, viene confermata la struttura complessiva del servizio di trasporto pubblico, utilizzato ogni giorno da 180mila veronesi. Nessuna variazione dei prezzi di biglietti e abbonamenti, stabili ormai da sette anni, così come l'assetto della rete non presenta modifiche strutturali, ma solamente alcuni leggeri cambiamenti.

Nel servizio urbano di Verona servizio urbano di Verona, il percorso della linea 72 sarà sostanzialmente diviso in due tronconi: il primo dal Policlinico a Borgo S. Croce e il secondo da Borgo S. Croce a Quinto. L'obiettivo dell'intervento è quello di consentire una maggiore regolarità e confort di servizio grazie all'utilizzo di mezzi più capienti sulla tratta principale della linea, ove si concentra il massimo della domanda di trasporto. Il servizio nel tratto Borgo S. Croce-Quinto, in coincidenza con il resto della linea, sarà invece effettuato con mezzi di dimensioni più ridotte, il cui impiego si rende necessario per superare alcuni punti critici della viabilità in Valpantena.

Sempre per la rete urbana, due integrazioni al servizio, a carattere sperimentale, saranno attivate dall'inizio di novembre. La prima consiste nella riproposizione del prolungamento di linea 41 fino a Chievo nelle fasce orarie 6-9 e 12-14, per consentire ai residenti del quartiere di contare su un collegamento diretto con gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. Il secondo intervento prevede il prolungamento, anch'esso sperimentale, di alcune corse della linea 51 dall'attuale capolinea in località Scopella fino alla sede della Motorizzazione Civile della Genovesa, in via Apollo, nella fascia oraria 8.30-12.

Nell'ottica di supportare il crescente afflusso di visitatori in città durante le festività di fine anno, sarà effettuato anche nel prossimo inverno il collegamento navetta, con frequenza ogni 10 minuti dalle 9 alle 19, sul percorso piazza Bra-parcheggi Fiera-Adigeo. La navetta sarà operativa nei giorni 16-17, 23-24 novembre e tutti i giorni dal 30 novembre al 24 dicembre compreso. Un servizio che lo scorso anno si è rivelato strategico per consentire alla viabilità cittadina di fronteggiare sia l'afflusso di visitatori attirati in centro storico dagli eventi turistici dal richiamo sempre crescente, ma anche per facilitare l'accesso ad una delle mete dello shopping più frequentate e quindi fonte di criticità per la circolazione, specie durante le festività.

Nel servizio extraurbano si segnala che la linea 160 Valeggio-Verona sarà interessata dal prolungamento di due coppie di corse nell'area sud di Valeggio, destinate a rispondere alle esigenze dell'utenza scolastica residente in questa zona. Nel bacino della Valpolicella, viene confermato il rinforzo della linea 107 (Fosse-S. Rocco-Marano-Verona), con due coppie di corse al mattino e pomeriggio da e per Marano. Non saranno invece riproposte, in considerazione del numero di utenti insufficiente a giustificarne l'effettuazione, le corse sperimentali aggiuntive da e per Corrubbio sulla linea 101 ed il prolungamento, anch'esso sperimentale, della linea 102 per S. Lucia-Aquardens.

Nell'area urbana di Villafranca verranno aggiornati i percorsi dei bus per la zona degli istituti scolastici e per la direzione Custoza-Prabiano a seguito della variazione viabilistica che entrerà in vigore in concomitanza con l'avvio dell'orario invernale. È stato inoltre riconfigurato, per renderlo più aderente agli orari di entrata e uscita degli istituti, il servizio scolastico per i poli di San Pietro in Cariano e San Floriano.

Nel bacino del Lago di Garda, in considerazione del progressivo protrarsi della stagione turistica e dell'elevato afflusso di utenza anche in questo scorcio di fine estate, vengono prorogati a tutto il mese di ottobre gli orari estivi della linea 483 Peschiera-Garda-Malcesine e della linea 185, il collegamento "veloce" ogni due ore tra il capoluogo e le località di Lazise, Bardolino e Garda, senza fermate intermedie. Confermato anche il rafforzamento feriale e festivo della linea 484 Garda-Riva.

Come di consueto i servizi scolastici saranno attentamente monitorati durante il periodo di orario provvisorio delle lezioni per attuare poi le modifiche e gli aggiustamenti che si renderanno necessari.

Particolare attenzione sarà dedicata all'avanzamento dei cantieri del filobus, operando di volta in volta le deviazioni che si renderanno necessarie e che saranno puntualmente segnalate sul sito di Atv e con appositi avvisi alle fermate. Considerando inoltre che nei prossimi mesi i cantieri riguarderanno zone nevralgiche della viabilità cittadina, come l'area di via San Giacomo e del Policlinico nel quartiere di Borgo Roma e quella di via Palladio allo Stadio, si prevedono significative ripercussioni sulla viabilità con rallentamenti del traffico e conseguenti ritardi per le linee degli autobus in transito in queste zone.