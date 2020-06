Treni, con l'orario estivo potenziati i servizi di Trenitalia e Italo a Verona

Da domenica scorsa, 14 giugno, è entrato in vigore il nuovo orario estivo di Trenitalia e di Italo. Con l'occasione sono state lanciate alcune novità che riguardano gli spostamenti in treno e che riguardano anche Verona e il Veneto.

LE NOVITÀ DI TRENITALIA. Fino al 24 ottobre e solo nei giorni festivi, i viaggiatori che amano spostarsi sulle due ruote potranno usufruire anche del servizio VeronaTrenoBici, un nuovo treno con 18 posti bici in circolazione fra Venezia e Mantova. Il collegamento permette di raggiungere le piste ciclabili del Veronese e la ciclabile Peschiera-Mantova. E chi volesse percorrere la pista ciclabile tra Villafranca e Valeggio sul Mincio per visitare il Parco Sigurtà, potrà acquistare il biglietto di ingresso del parco a tariffa scontata presentando alle casse il biglietto del treno.

Questa estate riprenderà anche il Verona Link, il servizio di trasporto combinato treno-autobus. Il biglietto è acquistabile con un unico titolo di viaggio sul sito ufficiale di Trenitalia.

E sempre da domenica scorsa è ripartito il collegamento giornaliero Frecciarossa Bolzano-Milano, che prevede una fermata a Verona; mentre nel fine settimana debutteranno i nuovi collegamenti Frecciarossa Bolzano-Ancona, sempre con fermata a Verona; e il Venezia-Bolzano, con fermate a Mestre, Padova, Vicenza, Verona, Rovereto e Trento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LE NOVITÀ DI ITALO. Continua a crescere gradualmente l'offerta di Italo, che ha raddoppiato i viaggi giornalieri: da 24 a 48. In Veneto, i servizi Italo salgono a 10 per la città di Venezia e a 8 per Verona. Sei le nuove corse fra Roma e Verona, alcune delle quali serviranno anche le città di Napoli, Brescia e Bergamo.