Orari delle messe di Natale a Verona. E la Ztl rimane aperta fino al 27

A Verona la zona a traffico limitato (Ztl) si sospende per Natale. L'ordinanza è stata emessa giovedì scorso, 20 dicembre, ed è motivata dalla volontà di facilitare ai cittadini l'accesso alla principali messe di Natale e Santo Stefano. Per questo i varchi sono aperti dalle 13.30 di oggi, 24 dicembre, fino alle 10 di giovedì 27 dicembre.

Le funzioni religiose del Natale cominciano con la messa della notte della vigilia, che si celebra alle 23 di oggi in quasi tutte le chiese del capoluogo. Solo la chiesa della Santissima Trinità in Monte Oliveto, in zona piazza Cittadella, celebra la messa della vigilia di Natale a mezzanotte.

Le messe del 25 seguono generalmente l'orario delle messe festive. A San Zeno sono alle 8, alle 10 e alle 11.30. A Sant'Anastasia sono alle 9, alle 10, alle 11, alle 12.10 e alle 18.30. A San Fermo Maggiore alle 9.30, alle 11 e alle 18.15. A Sant'Eufemia le messe di domani sono alle alle 10, alle 11.30 e alle 19. Ai Filippini sono alle 9, 10.30 e alle 17.45. A San Bernardino gli orari delle messe a Natale sono 8.30, 10, 11.30 e 18.30. Mentre ai Santi Apostoli, le messe di domani sono alle 9, alle 11 e alle 21.