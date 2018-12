Festività natalizie, come cambiano gli orari dei bus urbani ed extraurbani

Qualche cambiamento in vista per i veronesi che usano i mezzi pubblici di Atv. Dal 24 dicembre al 6 gennaio prossimi, in occasione delle festività natalizie, gli orari del servizio di trasporto pubblico subiranno delle variazioni.

SERVIZIO URBANO. Lunedì 24 dicembre, da giovedì 27 a sabato 29 dicembre, lunedì 31 dicembre e da mercoledì 2 gennaio a sabato 5 gennaio si effettua l'orario del sabato escluse le corse scolastiche.

Nei giorni mercoledì 26, domenica 30 dicembre, domenica 6 gennaio si effettua l'orario festivo e il 31 dicembre il servizio termina alle 20.

Nei giorni di Natale e Capodanno il servizio è sospeso.

SERVIZIO EXTRAURBANO E URBANO DI LEGNAGO. Lunedì 24 dicembre, da giovedì 27 a sabato 29 dicembre, lunedì 31 dicembre, e da mercoledì 2 gennaio a sabato 5 gennaio si effettua l'orario feriale con esclusione dei servizi scolastici.

Mercoledì 26, domenica 30 dicembre, domenica 6 gennaio si effettua l'orario festivo.

Nei giorni di Natale e Capodanno il servizio è sospeso.

SERVIZIO AEROPORTO. Nei giorni di Natale e Capodanno il servizio si effettua con frequenza di 40 minuti. Negli altri giorni effettua il consueto orario.

BIGLIETTERIE. Lunedì 24 e lunedì 31 dicembre le biglietterie di Verona Porta Nuova, Verona piazza Simoni, Garda, e Legnago saranno aperte fino alle 13.

La biglietteria di Legnago da giovedì 27 dicembre a sabato 5 gennaio sarà aperta dalle 7.45 alle 14.

Alla domenica e nei giorni festivi tutte le biglietterie saranno chiuse, negli altri giorni osserveranno il consueto orario.

Infine, l'Urp da lunedì 24 dicembre a sabato 5 gennaio sarà operativo dalle 8 alle 14.