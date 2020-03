L'ora legale torna a rubarci 60 minuti di sonno. Dalle 2 lancette in avanti

Questa notte non sarà solo quella tra sabato 28 e domenica 29 marzo ma sarà anche quella in cui si passerà ancora una volta dall'ora solare all'ora legale. Domani, alle 2, gli orologi si dovranno spostare in avanti di un'ora e quindi perderemo tutti un'ora di sonno, la quale sarà resa con il passaggio inverso nella notte del prossimo 25 ottobre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma saranno queste le ultime volte che sposteremo le lancette dei nostri orologi? Probabilmente no.

Esattamente un anno fa, infatti, il Parlamento Europeo diede parere favorevole alla sospensione del passaggio tra ora solare e ora legale, lasciando ad ogni Stato membro dell'Unione Europea la facoltà di sospendere e, in tal caso, di decidere se adottare tutto l'anno l'ora solare oppure quella legale. La risposta del Governo italiano, come riportato da Today.it, fu inviata lo scorso giugno e da allora non è stata più modificata. Il Governo aveva deciso di non sospendere il passaggio e quindi, per il momento, gli italiani dovranno ancora spostare gli orologi avanti o indietro nei prossimi mesi di ottobre e marzo.