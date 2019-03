Opportunità di lavoro sul lago di Garda: giovani attesi all'incontro

Proseguono gli incontri informativi sulle opportunità di lavoro in Italia e all’estero per la prossima stagione estiva. Al centro del terzo appuntamento, in programma giovedì 21 marzo, proposte di lavoro per l’animazione turistica sul Lago di Garda. Dalle 15 alle 17, nella sede del Servizio Promozione Lavoro, in via Macello 5, i giovani dai 18 e i 30 anni potranno conoscere le opportunità offerte e svolgere colloqui individuali per proporre la propria candidatura.

Tra le figure ricercate dall’agenzia Backstage Entertainmen: capo animatore con esperienza di almeno 2 anni, coreografi/e ballerini/e, animatori, istruttori sportivi, Dj, animatrici mini-club, video maker, costumista e receptionist.

Sono richiesti, in particolare, una buona conoscenza della lingua inglese o tedesca e predisposizione al contatto con il pubblico.

La partecipazione all’incontro è gratuita, fino ad un massimo di 40 partecipanti, con iscrizione obbligatoria entro e non oltre le 13 di martedì 19 marzo.

Il modulo di adesione può essere scaricato dal portale del Comune di Verona – Servizio Promozione del Lavoro e inviato via e-mail all’indirizzo lavoro@comune.verona.it o in alternativa ritirato presso lo sportello in via Macello, 5 nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì, dalle 9 alle 13.

Il programma completo degli incontri e le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito del Comune di Verona – Promozione lavoro.