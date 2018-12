Con più under 18 che over 65, Oppeano supera quota 10 mila abitanti

Il Comune di Oppeano ha superato la quota dei 10.000 abitanti: la rilevazione anagrafica risalente al 31 ottobre 2018 riporta iscritti 10.094 residenti. Per fare un confronto, a inizio anni ’90 erano 6.941, al 31 dicembre 2000 erano 7.426 e al 31 dicembre 2010 erano 9.446. La densità abitativa a fine settembre 2018 ha raggiunto le 214 persone per chilometro quadrato, considerando che il territorio si estende per circa 47 chilometri quadrati.

Il Comune è suddiviso in 5 frazioni: Oppeano, Vallese, Ca’ degli Oppi, Mazzantica e Villafontana (frazione di competenza oltre che di Oppeano anche di Bovolone e Isola della Scala). Se guardiamo ai dati delle singole frazione il capoluogo conta 3.314 residenti; Vallese 3.605; Ca’ degli Oppi 1.891; Mazzantica 530 e infine Villafontana 754.

Al 31 ottobre 2018 i maschi del Comune sono 5.094 e le femmine 5.000. Un dato interessante è che gli under 18 quest'anno sono 1.941 e gli over 65 1.821: Oppeano risulta essere dunque piuttosto giovane, contando anche che nel 2017 sono nati ben 105 bambini, a fronte dei decessi che sono stati 95.

I cittadini di origine straniera incidono per il 14,33% del totale dei residenti, contando sia cittadini comunitari che extracomunitari. La comunità straniera numericamente più importante a Oppeano è quella romena.

«La crescita del Comune in questi ultimi anni è anche merito delle Amministrazioni comunali che hanno investito nel riqualificare le infrastrutture. Un forte impegno è stato profuso negli ambiti scolastico, viabilistico e sportivo. Inoltre per migliorare ed implementare l’arredo urbano e il verde pubblico», spiega il sindaco Pierluigi Giaretta.

Negli ultimi anni Oppeano ha investito nel Piano delle Ciclabili e nelle fonti rinnovabili. Il Comune è inoltre dotato di strade di viabilità e il collegamento della SS 434 Traspolesana agevola gli spostamenti; lo sviluppo residenziale è stato affiancato anche da quello produttivo, certamente legato alla viabilità.

«È sempre sostanzioso il sostegno alle Associazioni di volontariato e la garanzia di servizi di qualità; ad esempio per i giovani, come la biblioteca e l’informagiovani, e per gli anziani, come il centro sollievo La Genziana. L’intenzione dell’Amministrazione è di proseguire su questa strada», aggiunge Giaretta.