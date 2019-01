Open Week. L'Università di Verona apre le porte ai futuri studenti

Presentare l’università di Verona e la sua offerta formativa alle future matricole e alle loro famiglie. È questo l’obiettivo dell’Open week, settimana di porte aperte in programma dal 21 al 24 gennaio in ateneo. Gli aspiranti universitari potranno scoprire l’offerta didattica proposta dai vari dipartimenti grazie al programma curato dall’ufficio Orientamento.

Il via è arrivato il 21 gennaio, dalle 9 alle 13, con la presentazione dei corsi di laurea dell’area economica, in contemporanea nell’aula magna del polo Santa Marta per la sede scaligera e nell’Auditorium di viale Margherita per la sede di Vicenza. Il pomeriggio dello stesso giorno, dalle 14.30 alle 16.30, le future matricole hanno la possibilità di conoscere tutto ciò che riguarda l’area giuridica nell’aula magna di via Montanari 9. Nella mattinata di martedì 22 gennaio, dalle 9.30 alle 13, toccherà all’area di Scienze e ingegneria nell’aula Tessari di Cà Vignal 2, Strada Le Grazie. A seguire, dalle 15 alle 16.30, spazio alle presentazioni dell’area di Scienze motorie, in aula 1 del palazzetto Gavagnin, via Montelungo, 7. Il giorno seguente, mercoledì 23 gennaio, sarà la volta dell’area di Lettere, arti e comunicazione e dell’area di Lingue e letterature straniere al polo Zanotto, dalle 9 alle 11 e dalle 11.30 alle 13.30. Sempre al polo Zanotto, nel pomeriggio, si terranno le presentazioni dell’area di Formazione, filosofia e servizio sociale, che si svolgeranno nell’aula T2-T3 dalle 14 alle 16. Nella mattinata dello stesso giorno, dalle 10.30 alle 13.30, le aspiranti matricole avranno l’opportunità di partecipare a una visita guidata a villa Lebrecht, sede del corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche. L’ultima giornata dell’Open week, giovedì 24 gennaio, è dedicata alle aree di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, dalle 9 alle 10.30, e di Professioni sanitarie, dalle 11 alle 14, nell’aula De Sandre del policlinico Borgo Roma.