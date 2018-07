Open Week all'università di Verona, aule aperte alle future matricole

Presentare l'università di Verona e la sua offerta formativa alle future matricole e alle loro famiglie. È questo l’obiettivo dell'Open week, settimana di porte aperte in programma da domani, 9 luglio, fino al 13 luglio in ateneo. Durante l'iniziativa sono in programma anche le simulazioni dei test di ammissione ai corsi a numero programmato e un appuntamento dedicato alle famiglie.

Il programma prevede per il 9 luglio, dalle 10.30 alle 14, la presentazione dei corsi di laurea afferenti all'area economica, presentazione che si terrà nell’aula magna del Polo Santa Marta. Il pomeriggio dello stesso giorno, dalle 14.30, sarà possibile conoscere tutto quello che riguarda l'area giuridica nell'aula magna di via Montanari 9.

Il giorno seguente, martedì 10 luglio, toccherà all'area di lettere, arti e comunicazione, gli interessati saranno ospitati nell'aula magna del Polo Zanotto dalle 9 alle 12. Subito dopo, ci saranno le presentazioni dell'area di lingue e letterature straniere, dalle 12 alle 15, e infine quella dell'area di formazione, filosofia e servizio sociale dalle 15 alle 18.

Mercoledì 11 luglio, dalle 9.30 alle 13, sarà la volta dell'area di scienze e ingegneria. Gli incontri si concluderanno giovedì 12 con medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria dalle 9 alle 10.30; professioni sanitarie dalle 10.30 alle 13.30, per concludere con scienze motorie dalle 15 alle 17. Inoltre, il 12 luglio alle 10.30 si terrà una visita guidata in Villa Lebrecht, sede del corso di laurea in scienze e tecnologie viticole ed enologiche.