Open Day, il carcere al lavoro. Neri: "Favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti"

L’assessore agli Affari legali Edi Maria Neri ha partecipato ieri mattina all’evento "Open-Day: il carcere al lavoro" alla Casa Circondariale di Montorio. L’iniziativa, finalizzata alla sensibilizzazione dell’imprenditoria locale sul tema del carcere-lavoro tramite visite guidate alla struttura penitenziaria, è stata organizzata dal Comune in collaborazione con la Camera Penale Veronese.

Grazie a questo progetto, attraverso la collaborazione con le aziende, i detenuti potranno dedicarsi alla produzione di articoli di vario genere, dalla pelletteria ai gadget; per le imprese che aderiscono all’iniziativa sono inoltre previsti sgravi fiscali e contributivi.

«Un evento che punta ad accrescere l’attenzione – ha sottolineato l’assessore Neri – sulle problematiche relative alla vita in carcere e sulle effettive possibilità di reinserimento lavorativo dei detenuti al termine della loro reclusione. Il lavoro rappresenta un mezzo fondamentale per ridare dignità ai reclusi e per farli allontanare da future scelte di vita sbagliate».

«Le statistiche dimostrano che il carcerato che lavora è meno propenso a commettere ulteriori reati una volta scontata la pena. - ha quindi concluso l’assessore Neri - Per questo consideriamo estremamente importante un intervento di questo tipo, che facilita la rieducazione ed il reintegro nella società del condannato attraverso misure concrete e definitive».