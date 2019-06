Quattro occasioni per scoprire e fare due passi "All’ombra delle Mura"

Visite al parco Raggio di Sole e al complesso fortificato di San Giorgio. E, ancora, passeggiate da San Zeno a Porta Fura o da Castel San Pietro a San Giovanni in Valle. Quattro appuntamenti domenicali pensati per le famiglie e non solo, alla scoperta del parco delle mura magistrali a destra e a sinistra dell’Adige.

Da domenica 23 giugno, con l’iniziativa "All’ombra delle Mura", tornano le visite guidate gratuite proposte dalla 1ᵃ Circoscrizione, in collaborazione con il CTG di Verona, per far conoscere, da nuovi punti di osservazione, l’area collinare delle mura e dei bastioni.

Si comincia domenica, partenza alle ore 15, con un percorso storico botanico alla scoperta del parco Raggio di Sole. Il 30 giugno, invece, sarà la volta della passeggiata da piazza San Zeno a Porta Fura. Una visita per scoprire il complesso difensivo che, nel tempo, è riuscito a conservare le sue caratteristiche militari, dal periodo medievale a quello asburgico.

Le camminate riprenderanno poi a settembre, domenica 8 e 15, con le gite ai bastioni San Giorgio e la passeggiata da Castel San Pietro a San Giovanni in Valle.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e avranno una durata di circa due ore, che comprende la visita e un momento di ristoro per tutti. La prenotazione è obbligatoria al numero 347 7460960. Il numero massimo di partecipanti è di 50 persone.

L’iniziativa è stata presentata giovedì dal presidente della 1ᵃ Circoscrizione Giuliano Occhipinti. Presenti il presidente della commissione Sociale Franco Cacciatori, ideatore dell’iniziativa, e Francesca Viviani e Francesca Cartolari del CTG di Verona.

«Una bella proposta – sottolinea il presidente Occhipinti –, che offre la possibilità di trascorrere, insieme alla propria famiglia, quattro domeniche all’aria aperta alla scoperta della città e delle sue bellezze stortico-artistiche».