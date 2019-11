Seggiolini antiabbandono, obbligo in vigore da oggi: tutti colti di sorpresa

Il Ministero dell'Interno ha diffuso ieri pomeriggio, 6 novembre, la circolare con cui ha ricordato l'entrata in vigore dell'articolo 172 del nuovo Codice della Strada, la norma che introduce l'obbligo di montare nelle auto i cosiddetti «seggiolini antiabbandono», ovvero quei dispositivi per il trasporto dei bambini fino ai 4 anni di età che segnalano la presenza del bimbo nel caso in cui venisse lasciato da solo nel veicolo.

L'obbligo è scattato oggi, 7 novembre, dato che il regolamento di attuazione è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale e 15 giorni dopo questa pubblicazione sarebbe diventato effettivo. I quindici giorni sono passati e quindi da oggi chi non avrà un seggiolino antiabbandono in auto per trasportare i bambini potrà essere sanzionato con multe da 81 a 326 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

La novità ha colto di sorpresa un po' tutte le famiglie, con genitori che in tutti i modi hanno cercato di diffondere la notizia tra amici e conoscenti con figli. Ma ad essere sorpresi sono stati anche i produttori di questi seggiolini, che non si aspettavano un'entrata in vigore così repentina della legge.

In effetti, la norma che ha introdotto l'obbligo aveva lasciato 120 giorni di tempo per permettere a tutti di mettersi in regola. E questi 120 giorni sarebbero dovuti scattare oggi. Ma la circolare del Viminale è categorica e indica il 7 novembre come data di inizio dell'applicazione delle sanzioni per gli automobilisti che non rispettano l'obbligo. Una mannaia che ha mandato in agitazione molte famiglie che pensavano di avere tempo fino al febbraio prossimo per comprare il seggiolino antiabbandono.