Pneumatici invernali o catene a bordo, scatta l'obbligo per le strade provinciali

Un'altra ordinanza volta a tutelare la sicurezza stradale nel periodo invernale. Dopo la chiusura ai mezzi pesanti della Gardesana voluta dalla Prefettura, la Provincia di Verona ha ordinato che tutti i veicoli a motore debbano viaggiare sulle strade provinciali con pneumatici invernali oppure con a bordo catene antineve. L'obbligo scatterà da venerdì prossimo, 15 novembre, e resterà valido fino al 15 aprile 2020.

In sostanza i veicoli, per circolare, devono essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. L'obbligo non riguarda i mezzi a due ruote, i quali però non potranno assolutamente circolare sulle strade provinciale in presenza di ghiaccio o neve.