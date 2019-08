Valeggio, polizia locale anche nelle frazioni grazie al nuovo ufficio mobile

L'amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio ha deciso di investire in modo massiccio sulla sicurezza dei propri cittadini. Da domani, 1 settembre, inizierà a funzionare il nuovo ufficio mobile della polizia locale, un furgone adibito a fornire alcuni servizi esterni sul territorio comunale. «Vogliamo garantire una maggiore presenza, un maggior controllo e quindi una maggiore sicurezza del nostro territorio - ha spiegato Alessandro Gardoni, sindaco di Valeggio - Personalmente ritengo che la polizia locale debba essere sempre più vicina ai cittadini, anche a quelli che vivono nelle frazioni. Da qui la decisione di impiegare la stazione mobile a Salionze, ai Vanoni Remelli, a Santa Lucia e ai Foroni».

L'unità mobile consente alla pattuglia di avere a disposizione tutta la strumentazione necessaria per avviare e portare a compimento sul posto tutti gli atti previsti dal codice della strada e dalle materie di competenza della polizia locale. Oltre alla perlustrazione quotidiana del territorio comunale, l'ufficio mobile sarà anche usato come punto di contatto diretto con i cittadini.

In particolare, l'ufficio mobile stazionerà ogni giovedì mattina dalle 9 alle 10 a Salionze nel parcheggio di via delle Alpi e ogni venerdì dalle 9 alle 10 a rotazione a Santa Lucia (ogni primo venerdì del mese), Vanoni Remelli (ogni secondo venerdì del mese), Borghetto (ogni terzo venerdì del mese) e Foroni (ogni quarto venerdì del mese).

Cambiano anche gli orari di apertura degli uffici della sede della polizia locale in via Isonzo, a Valeggio sul Mincio. Sempre da domani la sede sarà aperta: lunedì dalle 8.30 alle ore 10.30, mercoledì dalle 10.30 alle 12.30, giovedì dalle 16 alle 18, sabato dalle 9 alle 11.30.

In considerazione dei nuovi orari della polizia locale, vengono modificati anche quelli dell'ufficio del messo comunale: lunedì 08.30 - 10.30; mercoledì 10.30 - 12.30; giovedì 16 - 17.30.

«L'unità mobile - ha affermato l'assessore alla sicurezza Alessandro Remelli - ci permette di avvicinarci al cittadino e ai suoi bisogni. Non è l'unica novità, però. Numerosi cittadini ci segnalano l'alta velocità che alcuni automobilisti tengono nelle nostre strade, forse perché pensano di essere su una pista da corsa. Dal primo settembre, allora, inizieremo anche a monitorare le strade attraverso l'utilizzo di telelaser o autovelox. Ma poiché lo scopo è quello di rendere le strade sicure e non punire i cittadini, ogni settimana sul sito web del Comune saranno comunicate le strade sulle quali la settimana successiva saranno eseguiti questi controlli».

Il potenziamento dell'attività della polizia locale è certificato dal forte aumento delle sanzioni per mancanza della copertura assicurativa o della revisione periodica. Grazie ai controlli della pattuglia munita di dispositivi mobili connessi ai quattro varchi di lettura delle targhe che monitorano i flussi di traffico da e per Borghetto, Roverbella, Salionze e Villafranca, le contestazioni immediate di queste violazioni sono aumentate da 7 nel 2016 e a 72 nel 2018. E quest'anno mostrano un ulteriore forte incremento. Nei primi otto mesi dell'anno, infine, sono state accertate 1.330 soste irregolari o in zona vietata e 1.650 violazioni dei limiti di velocità.