Ags apre a Peschiera del Garda un nuovo sportello dedicato ai clienti

Nuovi sportelli dedicati al pubblico e ai clienti. Da martedì prossimo, 11 giugno, tutte le persone e le attività economiche che si avvalgono di Azienda Gardesana Servizi (Ags) avranno a disposizione un nuovo sportello a Peschiera del Garda, nella piazza del mercato.

Nei nuovi uffici si potranno compiere le normali operazioni (ad esempio il pagamento delle bollette o l'apertura o chiusura dei contatori) e si potranno inoltrare tutte le domande riguardanti il servizio idrico.

L'apertura di questo nuovo front office permette di offrire un servizio migliore a tutte le persone che si avvalgono di Ags - ha sottolineato il presidente dell'azienda Angelo Cresco - Gli uffici sostituiranno quelli aperti al pubblico nella sede, sono facilmente raggiungibili, possono contare su un numero adeguato di parcheggi, si trovano al piano terra e quindi sono accessibili a tutti.

Siamo soddisfatti della nuova location che ci porterà a contatto diretto con la nostra clientela, anche se il nostro obiettivo è realizzare, per Ags, un nuova sede di proprietà.

Il nuovo front office a Peschiera avrà lo stesso numero di postazioni di quello attuale, in un ambiente confortevole, e manterrà anche gli stessi orari degli attuali uffici della sede. Sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30.

Rimangono, infine, invariati luoghi e orari di apertura di tutti gli altri sportelli di Ags presenti nel territorio: a Valeggio sul Mincio (nella sede della Polizia municipale, in via Isonzo 1) l'ufficio per il pubblico è aperto martedì dalle 9.30 alle 12.30; a Sant’Ambrogio di Valpolicella (sede del municipio, via Sengio 1) l'ufficio è aperto il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30; a Bardolino (sede del municipio, piazzetta San Gervasio 1) è aperto il giovedì dalle 9.30 alle 12.30; a Caprino Veronese (sede del municipio, piazza Roma 6) è aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.