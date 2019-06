Nuovo singolo per i veronesi Soul System che affiancano Deborah Iurato in "Stammi bene"

Deborah Iurato torna, a tre anni dall’ultimo album, con "Stammi bene (on my mind)" il nuovo singolo con il featuring dei Soul System, disponibile in pre-order da venerdì 31 maggio e in radio e in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 7 giugno.

"Stammi bene (on my mind)" nasce dall’unione artistica di due talenti, quello della vincitrice della tredicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” e quello dei trionfatori di X-Factor 10: nel singolo queste due anime musicali si fondono unendo la potente e versatile vocalità dell’interprete siciliana alle sfumature R’n’B e soul della band.

Il brano è solo un assaggio delle novità contenute nel prossimo disco di inediti di Deborah Iurato, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno. Il primo appuntamento per ascoltare dal vivo Deborah Iurato con i Soul System sarà sabato 6 luglio a Roma, quando gli artisti saranno in concerto alla galleria commerciale Porta di Roma.

Deborah Iurato ha esordito nel 2014 nel talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo la tredicesima edizione. Nello stesso periodo ha debuttato con il suo primo EP, intitolato “Deborah Iurato”, che ha raggiunto la seconda posizione della classifica italiana degli album, oltre ad essere stato certificato disco di platino con oltre 50.000 copie vendute. Nel 2014 ha pubblicato il singolo “L’amore vero”, che ha anticipato il suo album di debutto “Libere”. Nel 2016 ha esordito al Festival di Sanremo insieme a Giovanni Caccamo nella categoria “Campioni” con il singolo “Via da qui”. Il singolo è stato poi inserito nel secondo album in studio “Sono ancora io”, uscito a febbraio del 2016. Negli anni ha cantato insieme ad artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Moreno, Loredana Bertè e Rocco Hunt; ha aperto il concerto di Lionel Richie al Mediolanum Forum di Assago e, nel 2018, i live di Laura Pausini a Milano e Torino.

I Soul System sono una band soul/funk/r'n'b nata nel 2015 a Verona dal sodalizio artistico tra il tastierista e produttore Ainoo Joel e il batterista Alberto Patuzzo. La band è composta da: Leslie NKum Sackey (voce melodica), Samuel Nyame Bismarck Jr in arte "Don Jiggy" (rapper e song writer), David Anokye Yeboah (basso), Ainoo Joel (tastiere), Alberto Patuzzo (batteria). Vincitori della decima edizione di X Factor, i Soul System hanno raggiunto la certificazione ORO (25000 copie vendute) con il loro primo singolo “She's like a Star”, contenuto nell’album d’esordio “Back to the Future”, insieme a “Liquido” e “White Niggas”. A maggio 2019 hanno pubblicato il loro primo singolo in italiano, “Coma”, scritto con la collaborazione del cantautore Zibba.