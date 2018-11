Nuovo parco tra via Licata e via Sicilia, 6mila metri quadrati di verde

La terza circoscrizione di Verona può contare su di un nuovo parco di 6mila metri quadrati con aceri, carpini, magnolie, prato e vialetti pedonali. L'area verde è stata inaugurata dagli assessori Marco Padovani e Luca Zanotto e dal presidente della circoscrizione Nicolò Zavarise.

Il nuovo parco pubblico, in cui sono stati piantumati 70 tra alberi e piante, è stato realizzato tra via Licata e via Sicilia. L'intervento rientra tra le opere di compensazione a carico di Esselunga per i lavori realizzati nel punto vendita di corso Milano. Grazie a questo intervento, è stata riqualificata e restituita ai cittadini un'importante area verde che ora potrà essere utilizzata come giardino, luogo di svago e di passeggio dai residenti.