Piazza Erbe, i banchetti aperti fino a sera e lo sgombero sarà notturno

Un cambiamento temporaneo è stato deciso ieri, 9 maggio, dalla terza commissione consiliare del Comune di Verona, quella che si occupa, tra l'altro, di politiche che riguardano le attività economiche e produttive. L'unico punto all'ordine del giorno parlava dello spostamento dei banchi di piazza Erbe e dell'orario di mercato. In sostanza i banchetti della piazza potranno stare aperti per più tempo e il sabato non dovranno essere spostati al pomeriggio, bensì di notte.

Le novità sono temporanee perché resteranno in vigore fino al 30 ottobre, poi sarà il consiglio comunale a valutare se rendere del tutto o in parte definitive queste modifiche.

A descrivere le nuove disposizioni è Lillo Aldegheri sul Corriere di Verona. Le attività di piazza Erbe, attualmente, di sabato possono restare aperte al massimo fino alle 17 e devono liberare la piazza entro le 19. Per tutta l'estate, invece, l'orario di apertura viene allungato fino alle 20, mentre la piazza dovrà essere sgomberato tra le 0 e le 4 del mattino di domenica.

La decisione di spostare le manovre di sgombero della piazza nelle ore notturne è stata motivata da ragioni di sicurezza. I banchetti infatti devono essere portati via da veicoli che nel tardo pomeriggio del sabato devono necessariamente girare per la piazza che nel frattempo si sta riempiendo di turisti e cittadini. Tra le 0 e le 4 di domenica, invece, piazza Erbe è più vuota e lo spostamento dei banchetti può avvenire in condizioni di maggiore sicurezza.

Non tutti i consiglieri che compongono la commissione si sono espressi favorevolmente, perché aumentare l'orario di apertura dei banchetti significa diminuire le ore in cui i turisti possono godere di piazza Erbe libera da ogni barriera visiva.