Bussolengo, i comitati per l'ospedale sono due. Nasce Uniti per l'Orlandi

Un nuovo comitato per l'ospedale Orlandi di Bussolengo. Si chiama Uniti per l'Orlandi e il suo obiettivo dichiarato è quello di salvaguardare l'Orlandi dai ridimensionamenti.

L'approvazione delle nuove schede ospedaliere di fatto ha stabilito che l'ospedale abbia una funzione puramente riabilitativa - fanno sapere i membri del comitato - Chiediamo che venga implementato entro il 31 dicembre almeno tutto ciò che è previsto dalle schede, incluso l'ospedale di comunità. Avere lasciato l'ampio territorio del Baldo-Garda privo di qualsiasi supporto ospedaliero pubblico, è una scelta che non è stata né compresa, né condivisa. Non è certo il bacino di utenza che manca all'ospedale di Bussolengo, tant'è vero che negli ultimi anni decine di milioni di euro di denaro pubblico sono stati spesi per aggiornare e potenziare la struttura, in particolare il nuovo pronto soccorso. A maggior ragione chiediamo che il pronto soccorso venga potenziato anche con la presenza di un ortopedico e di un pediatra.

Il presidente di questo nuovo comitato è Adriana Meneghini Frost, la quale fino allo scorso mese di luglio era a capo di un altro comitato per l'ospedale di Bussolengo, il Comitato per la Salvaguardia dell'Ospedale Orlandi, ora presieduto da Chiara Corsini. Era stato proprio questo comitato a combattere contro l'approvazione delle nuove schede ospedaliere scrivendo anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e facendosi ascoltare dalla quinta commissione regionale. Nel frattempo, ci sono state le elezioni amministrative e i cittadini hanno scelto il nuovo sindaco Roberto Brizzi, il quale ha fatto subito un ricorso straordinario contro le nuove schede ospedaliere e ha manifestato l'intenzione di creare un tavolo di lavoro per l'ospedale, con lo scopo di monitorare l'Orlandi e verificare che tutte le promesse fatte dalla Regione Veneto vengano mantenute.

Un nuovo comitato e un tavolo di lavoro voluto dal Comune di Bussolengo per l'ospedale Orlandi. Una serie di avvenimenti che ha spinto il Comitato per la Salvaguardia dell'Ospedale Orlandi a prendere posizione.