Nuovo autovelox in Tangenziale Nord, 366 multe nelle prime 12 ore

La Tangenziale Nord si conferma la strada più pericolosa di Verona. A renderla tale è l'alta velocità e il comportamento degli automobilisti che superano i 100 chilometri orari anche nei tratti in cui il limite è fissato sui 70 chilometri orari. La conferma del mancato rispetto dei limiti viene dai primi dati rilevati dal nuovo autovelox, installato sulla Tangenziale Nord, tra San Massimo e Santa Lucia, proprio per garantire la sicurezza degli utenti.

Il nuovo sistema di rilevamento della velocità ha cominciato a sanzionare dalla mezzanotte di venerdì 11 ottobre. In poco tempo, sono stati individuati 28 automobilisti che superavano i 100 chilometri all'ora. Il record appartiene a chi ha percorso questo tratto di bretella ai 127 km/h, caso non isolato visto che c’è chi è transitato ai 123 e ai 121 km/h.

Complessivamente, nelle prime 12 ore di funzionamento, i verbali per eccesso di velocità sono stati 366. Il primo automobilista ad essere sanzionato percorreva, su una Dacia Duster, questa tratto di Tangenziale Nord ai 102 all'ora, un minuto dopo la mezzanotte.

Va ricordato che alcune violazioni sulla velocità prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la decurtazione dei punti patente. I verbali saranno notificati rapidamente già nel corso della prossima settimana, proprio per evitare che chi percorre regolarmente l'arteria possa incorrere in altre sanzioni.

Nonostante la campagna informativa, i messaggi sui pannelli e i cartelli, i veronesi continuano a usare la bretella come se fosse un circuito automobilistico - ha dichiarato il comandante della polizia municipale Luigi Altamura - Siamo impressionati dal numero di verbali delle prime ore di funzionamento dell'autovelox perché dimostra che il lavoro da fare per garantire a tutti la sicurezza è ancora molto. Sull'alta velocità non si scherza è tra le prime cause di mortalità su strada e il gestore delle arterie ha precise responsabilità per evitare l'incidentalità. Far cambiare le abitudini non è mai semplice, ma la leggerezza con cui gli automobilisti affrontano la tangenziale va corretta. Il rispetto dei limiti è vitale, non mi stancherò mai di dirlo. Affinché la nostra azione sia più incisiva, notificheremo i verbali con grande celerità, in maniera che chi la percorre regolarmente abbia presto la consapevolezza del rischio che sta correndo.