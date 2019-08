Sicurezza stradale alla Bassona e a Cadidavid, in arrivo due semafori

Gli incroci tra le vie Ca' di Aprili, del Vignale e Muraiola a Cadidavid e tra via Gardesane e via Bassone non saranno più pericolosi per gli utenti della strada. Il Comune di Verona ha predisposto un importante intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti semaforici presenti su entrambi gli incroci, per aumentare il livello di sicurezza in ambito stradale a vantaggio anche dei rispettivi quartieri. Il costo complessivo dell’opera è di circa 77mila euro.

Attualmente, sugli incroci di Cadidavid e alla Bassona, è presente un impianto semaforico lampeggiante che ha la funzione di segnalare la pericolosità dell'intersezione, gestita con il segnale di Stop. Nonostante la presenza della segnaletica verticale e delle segnalazioni luminose in funzione 24 ore su 24, entrambi gli incroci sono stati in passato luogo di incidenti con feriti. Da qui la decisione dell'amministrazione di intervenire in modo risolutivo, dotando i due quartieri di un impianto semaforico a colori e adeguando sia la segnaletica orizzontale che le infrastrutture stradali già presenti.

I lavori per adeguare entrambi i semafori sono già iniziati e proseguono secondo le tempistiche programmate. L’obiettivo è far si che tutto sia pronto per l'inizio di settembre, come promesso l'anno scorso dall’assessore alla mobilità e traffico Luca Zanotto.

E per verificare lo stato dell'arte dei lavori, proprio l'assessore Zanotto questa mattina, 20 agosto, si è recato in sopralluogo a Cadidavid, insieme al presidente della quinta circoscrizione Raimondo Dilara.