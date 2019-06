Nuovi seggiolini per lo stadio Bentegodi, il consiglio comunale approva

Il Bentegodi si prepara ai prossimi campionato con dei nuovi seggiolini. È stato, infatti, approvato dal consiglio comunale di Verona del 13 giugno (25 voti favorevoli e 4 astenuti) lo stanziamento di 300mila euro per i lavori di sostituzione di una parte dei seggiolini dello stadio. La presenza di sedute non idonee rende attualmente l'impianto non a norma con i criteri di sicurezza e comfort imposti dalla Figc e il mancato intervento di sostituzione potrebbe causare la chiusura di alcuni settori, con conseguenti rischi per la sicurezza connessi allo spostamento delle tifoserie.

Ma la riunione dei consiglieri ha preso anche altre decisioni. È stata approvata, con 28 voti favorevoli ed uno contrario, il conferimento della cittadinanza onoraria all’8° Reggimento Artiglieria Terrestre "Pasubio", che vanta una lunga permanenza nella città di Verona.

All'unanimità è stata accolta la mozione della Lega che, sul tema della sicurezza stradale, impegna l'amministrazione ad avviare una campagna con l'intento di scoraggiare gli automobilisti dall'uso scorretto del telefono cellulare durante la guida.

Sull'autonomia del Veneto, è stata approvata all'unanimità la mozione a firma del gruppo Battiti per Verona che impegna l’amministrazione a chiedere urgentemente al governo di perfezionare, senza ulteriore perdita di tempo, ogni provvedimento che realizzi interamente e concretamente l'autonomia regionale.

Con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto, è stato approvata la mozione presentata dal consigliere di Battiti per Verona Andrea Bacciga, che impegna l'amministrazione all'introduzione sulle nuove carte d'identità dei termini "madre" e "padre" in sostituzione del generico "genitori".

Approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal consigliere di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco che, sulla crisi della Tecnoservice, invita l'amministrazione ad intervenire per velocizzare i tempi della proceduta fallimentare della società e, contemporaneamente, d'incontrare il Gruppo Paratori per conoscere la proposta di progetto di rilancio del sito di Verona Porta Nuova.

Ad inizio seduta il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Verona Margherita Forestan, ha inoltre illustrato al consiglio la relazione sull'attività svolta nel 2018.