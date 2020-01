Nonni vigile, arrivano i rinforzi. In sette copriranno i posti rimasti vacanti

Sette nuovi nonni vigile sono pronti a garantire il loro servizio di sorveglianza davanti ad altrettante scuole di Verona, nei momenti di entrata e di uscita dei ragazzi. I nuovi nonni vigile vanno a integrare i posti rimasti vacanti con il bando iniziale.

Da domani, 20 gennaio, i nuovi nonni vigile saranno operativi davanti alle scuole Solinas e Vilio in terza circoscrizione, alle Farinata degli Uberti di Quinzano, all'istituto Agli Angeli e Barbarani in centro, alle scuole Frattini di Santa Lucia e Meneghetti in Borgo Roma.