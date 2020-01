Alta formazione in project management, nuovi diplomati del master di UniVr

Nuovi venti diplomati del master universitario di primo livello dedicato all'alta formazione in project management. Durante l'assemblea annuale dell'Ordine degli ingegneri sono stati consegnati i diplomi ai venti allievi che vanno ad aggiungersi agli oltre 150 project manager già formati.

Il percorso partito dall'Università di Verona, giunto alla sua undicesima edizione, è rivolto sia ai giovani laureati che da subito vengono inseriti in azienda grazie a stage retribuiti e sia a professionisti che già lavorano ma che hanno l'esigenza di aumentare le proprie competenze. Questo accade perché, ad oggi, la figura del project manager, oltre ad essere tra le più richieste dal mercato del lavoro, concentra competenze eterogenee e trasversali ed è in grado di coordinare professionisti diversi con un orientamento al risultato e alla gestione totale del progetto.

L'obiettivo del master è quello di creare figure in grado di realizzare progetti complessi all'interno di una azienda - ha spiegato Alberto Roveda, direttore del Master Mpm dell'Università degli studi di Verona - In un mondo del lavoro che sta diventando sempre più tecnologico vede la richiesta di quelle figure un grado di risolvere problemi e difficoltà di gestione delle innovazioni. È importante dunque riuscire a formare professionisti che siano in grado di realizzare progetti seguendo quelle che sono anche le strategie aziendali.