Operativi a partire da lunedì i nuovi cassonetti intelligenti di Amia

Il presidente di Amia Bruno Tacchella, accompagnato dal presidente della Settima Circoscrizione Marco Falavigna e dal dirigente Diego Testi, si è recato venerdì 21 febbraio in piazza del Popolo a San Michele Extra, nel Comune di Veronam, per dare informazioni e consegnare materiale informativo e brochure ai cittadini in merito all’imminente posizionamento dei nuovi cassonetti ad accesso controllato in parte della sesta e della settima circoscrizione. Un’importante novità che prevede la posa di 234 nuovi cassonetti dotati di una tecnologia all’avanguardia che fanno di Verona la capofila in Italia.

I nuovi contenitori saranno operativi a partire da lunedì 24 febbraio, ultimo giorno utile per il ritiro del kit, della tessera personale e per scaricare l’apposita App sul proprio cellulare. Amia ricorda che l'App segnala già con una mappa interattiva i punti in cui sono collocati i nuovi cassonetti.

Nella giornata di domenica sono stati inoltre ritirati tutti i cassonetti di carta e plastica, mentre fino a venerdì le tessere consegnate erano circa 5 mila.