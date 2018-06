Partono nuovi cantieri in città e viene rifatta anche la segnaletica stradale

Ulteriori 200 mila euro per la manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale. La somma è stata destinata qualche giorno fa, dalla Giunta comunale, al settore Mobilità e Traffico che si dovrà occupare nei prossimi mesi di far sistemare o sostituire i cartelli stradali, oltre che di rifare, dove necessario, la segnaletica presente sulla carreggiata.

“Un investimento importante – spiega l’assessore alla Mobilità Luca Zanotto – che ci consentirà di intervenire in diversi punti della città, dove ci sono cartelli stradali ormai deteriorati dal tempo, che sono diventati difficili da leggere. Allo stesso tempo interverremo sulla segnaletica orizzontale, là dove necessita di essere rifatta. Abbiamo aspettato l’estate proprio per avviare i lavori in un periodo dell’anno in cui il traffico cittadino è ridotto, grazie anche alla chiusura delle scuole. Tutto questo rientra in un progetto di miglioramento delle strade urbane e della sicurezza di chi si sposta per le vie della città, principali o secondarie che siano”.

Nel frattempo giovedì mattina sono partiti i lavori di adeguamento alla rete fognaria in Regaste San Zeno, da parte di Acque Veronesi. Fino a venerdì, ad eccezione dei residenti, saranno vietate la sosta ed il transito alle autovetture (i lavori potrebbero terminare già in serata, in questo caso la strada sarà riaperta la traffico).

È stato invece completato mercoledì un intervento di riparazione di una condotta ceduta in via Valpantena che aveva provocato una modesta fuoriuscita di acqua all’esterno. Contestualmente sono stati sostituiti circa 3 metri di tubature che avevano presentato criticità nel corso delle ultime settimane, mentre domenica, dalle 8 alle 14, è prevista la chiusura al traffico di via Rosa Morando per la manutenzione di una condotta idrica danneggiata.

Nella giornata di mercoledì prossimo, 20 giugno, inizieranno infine i lavori di manutenzione e sostituzione di alcune condotte fognarie in via Porto San Pancrazio, che dureranno 2 giorni, durante i quali saranno vietate la sosta ed il transito alle autovetture.