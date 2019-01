Valeggio sul Mincio e Sommacampagna, in arrivo due nuove rotonde

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di due rotatorie in provincia di Verona.

La prima a Valeggio sul Mincio, in località Bivio. È la rotonda che sistemerà l'incrocio fra la SR 249 e la SP 27 ed è necessaria perché l'attuale intersezione è diventata negli anni pericolosa a causa dell'aumento del traffico.

La rotatoria avrà un diametro di 43 metri; la parte centrale è di 28 metri con una corona interna invalicabile di 2 metri (compresa la cordonata).

Le intersezioni sulla SR 249 sono di competenza della società Veneto Strade, la SP 27 è della Provincia di Verona, mentre sono del Comune di Valeggio le altre strade afferenti. Il progetto preliminare del Comune risale al 2010, quello esecutivo al 2014. Veneto Strade Spa ha provveduto ad appaltare i lavori, con finanziamento del Comune di Valeggio e contributo della Provincia di Verona per circa 530mila euro totali.

Francesco Bonfaini, consigliere comunale con incarico ai lavori pubblici: «Sono trascorsi parecchi anni da quando la nostra amministrazione cominciò a programmare questo intervento, commissionando il progetto preliminare. Con Veneto Strade firmammo un accordo per la realizzazione della rotatoria. Poi per vari motivi non andò a buon fine, ma vista la pericolosità dell'incrocio decidemmo di cercare altre soluzioni, disposti anche a finanziare totalmente l'opera. Fortunatamente abbiamo trovato un accordo con la Provincia di Verona, che pagherà la metà del lavoro. I lavori dovevano iniziare ad agosto 2018, poi per motivi burocratici sono slittati a dicembre. Ora finalmente i lavori sono iniziati e stanno procedendo celermente. Agli automobilisti consiglio attenzione nell'attraversare l'incrocio e, soprattutto, di rispettare il limite del cantiere».



(Il cantiere di Valeggio sul Mincio)

La seconda rotatoria in costruzione è a Sommacampagna, all'incrocio di via Staffalo con via Custoza, all’altezza della cooperativa agricola Cantina di Custoza. Si tratta dell'intersezione tra la strada che da Sommacampagna porta a Custoza e la strada di collegamento con Villafranca di Verona.

La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Rapid Scavi. I lavori si protrarranno per un paio di mesi e la consegna è prevista per la primavera 2019.

«Ci da molta soddisfazione partire con questo intervento, che è stato complesso in quanto si è cercato di preservare gli edifici esistenti, garantendo la necessaria sicurezza dell'incrocio - commenta l'assessore ai lavori pubblici di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso - Era importante studiare un progetto che consentisse di ridurre la velocità dei veicoli in transito in quanto una visibilità non ottimale rende pericoloso l'attraversamento, in particolare dei numerosi ciclisti che sono sulle nostre strade. Il progetto è stato studiato in modo di evitare disagi ai veicoli pesanti che si recano alle numerose aziende agricole della zona ed in particolare alla vicina cantina sociale».