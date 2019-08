Installate due nuove panchine in ferro in viale Nino Bixio a Verona

Da qualche giorno, due nuove panchine in ferro completano l'arredo urbano di viale Nino Bixio a Verona. Ad installarle, l'amministrazione comunale, che ha scelto di posizionarle davanti ai civici 4B e 18 con l'obiettivo di garantire possibili soste per chi si muove a piedi lungo la via e di migliorare la vivibilità del quartiere, visto che le panchine sono poste in prossimità di alcuni esercizi commerciali.

Le nuove panche sono identiche a quelle già presenti nella zona e si integrano perfettamente con l’arredo urbano del quartiere.

Abbiamo dato una risposta concreta - ha detto l'assessore all'arredo urbano e al commercio Nicolò Zavarise - alle esigenze dei cittadini che ci chiedevano dei punti di sosta e di socializzazione lungo la via. In più abbiamo scelto di posizionarle nei pressi di alcuni negozi di vicinato, tra cui un barbiere, una sartoria e un bar, per garantire la massima accessibilità a questi esercizi che rappresentano dei naturali punti di aggregazione del quartiere.