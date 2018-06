A Bardolino il sindaco annuncia l’avvio dei lavori della nuova scuola secondaria

In occasione della fine dell’anno scolastico il sindaco di Bardolino Ivan De Beni ha annunciato agli studenti delle medie e dell'ultimo anno delle elementari l’avvio dei lavori della nuova scuola secondaria di primo grado.

«Da oggi partiamo insieme per una fantastica avventura», ha dichiarato il primo cittadino invitando i ragazzi e i genitori all'illustrazione del progetto della scuola che avverrà venerdì 15 luglio alle ore 19.00 presso la palestra della scuola media. Per l’occasione ha consegnato ai ragazzi un kit di carta che si trasforma in cappellino da muratore o da barchetta ad indicare l’inizio delle vacanze scolastiche.