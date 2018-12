Nuovo servizio di radiologia ed ecografia nell'ex ospedale Stellini di Nogara

Questa mattina, 15 dicembre, sono stati inaugurati la nuova area parcheggi e il nuovo servizio di radiologia ed ecografia del centro sanitario polifunzionale Stellini di Nogara. Oltre al sindaco Flavio Pasini, al taglio del nastro erano presenti il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi e il neo sottosegretario alla sanità Luca Coletto.

Il servizio di radiologia ed ecografia di Nogara, dopo i lavori di ristrutturazione antisismica, è stato spostato dal piano terra al secondo piano dello Stellini e, ha spiegato Pietro Girardi: «si avvale ora di una nuova apparecchiatura di radiologia digitale con adeguamento alla normativa europea radioprotezionistica. Questa struttura sanitaria va sentita dalla gente per quello che è, un presidio polifunzionale al servizio del territorio».

Con l'occasione sono stati mostrati i rendering relativi al progetto finale della nuova Rems del Veneto, diretta da Carlo Piazza e con sede sempre a Nogara. Rems sta per residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive ed è una struttura ideata per accogliere gli utenti autori di reato, giudicati non punibili per riconosciuta infermità mentale, ma ritenuti socialmente pericolosi.